Путин назвал Африканский союз ключевым партнером России
Африканский союз является ключевым партнером России среди региональных организаций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством ведущих африканских организаций в рамках форума «Россия – Африка».
«Укрепление отношений с панафриканскими объединениями является естественным продолжением долгосрочного курса на поддержание равноправного и взаимовыгодного партнерства», – подчеркнул российский лидер.
Сейчас действует рассчитанная на три года дорожная карта, регламентирующая сотрудничество РФ и Африканского союза, отметил Путин. По его словам, недавно начался запуск работы отраслевых российских ведомств с комиссариатами Афросоюза. Глава государства также заявил, что было бы полезно наладить более активное взаимодействие с банковскими учреждениями России и панафриканской платежно-расчетной системой (PAPSS).
Форум «Россия – Африка» начался 28 октября. На мероприятие, которое продлится два дня, приглашены около 4000 российских и африканских предпринимателей из различных отраслей экономики. На пленарном заседании также выступит президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, представляющий страну, председательствующую в Африканском союзе.
В рамках форума Путин отметил, что страны Африки могут подключиться к высокотехнологичной системе трансграничных платежей с использованием цифровых валют. По его словам, такая система позволит проводить расчеты независимо от западной финансовой инфраструктуры.