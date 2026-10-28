Путин назвал Африканский союз ключевым партнером России

Сейчас действует рассчитанная на три года дорожная карта, регламентирующая сотрудничество РФ и Африканского союза, отметил Путин. По его словам, недавно начался запуск работы отраслевых российских ведомств с комиссариатами Афросоюза. Глава государства также заявил, что было бы полезно наладить более активное взаимодействие с банковскими учреждениями России и панафриканской платежно-расчетной системой (PAPSS).