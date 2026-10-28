Путин предложил подключить страны Африки к системе расчетов с цифровыми валютами

Российский президент подчеркнул, что подобные платежные решения обеспечивают мгновенную конвертацию одних валют в другие, в том числе через цифровые валюты. «И она суверенна, эта система. Ни с чем не связана. Никто вам ничего не перекроет. Перекрыть с точки зрения современных технологий такие расчеты невозможно», – заявил Путин.