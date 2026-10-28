Путин предложил подключить страны Африки к системе расчетов с цифровыми валютами
Президент России Владимир Путин заявил, что страны Африки могут подключиться к высокотехнологичной системе трансграничных платежей с использованием цифровых валют. По его словам, такая система позволит проводить расчеты независимо от западной финансовой инфраструктуры.
«В США развиваются цифровые валюты, и у нас развиваются. Но почему африканский континент не может подключаться к этой высокотехнологичной системе?» – сказал Путин.
Российский президент подчеркнул, что подобные платежные решения обеспечивают мгновенную конвертацию одних валют в другие, в том числе через цифровые валюты. «И она суверенна, эта система. Ни с чем не связана. Никто вам ничего не перекроет. Перекрыть с точки зрения современных технологий такие расчеты невозможно», – заявил Путин.
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин сообщил, что Россия практически полностью перешла на альтернативные механизмы международных расчетов. По его словам, еще пять лет назад российская внешняя торговля преимущественно обслуживалась с использованием доллара и евро, тогда как сейчас банки и небанковские финансовые организации обеспечивают платежи без участия западной финансовой системы.
Вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в качестве примера привел компанию А7, которая выходит на рынок трансграничных платежей с африканскими странами. По его словам, система позволяет проводить операции «в один клик», а комиссия составляет 0,3% от суммы транзакции.
Орешкин добавил, что российские банки и небанковские финансовые организации готовы предоставлять свои платежные решения партнерам из других стран.
27 октября «Ведомости» и члены международного клуба молодых экономистов «Новое поколение» при участии фонда «Роскогресс» подготовили доклад, согласно которому цифровые валюты центральных банков могут стать новыми инструментами для обеспечения трансграничных расчетов России со странами Африки.
Другими эффективными инструментами могут стать валютные свопы и расчетные линии между Банком России и центральными банками африканских стран, с приоритетом для Египта, Нигерии, Эфиопии и Южной Африки.