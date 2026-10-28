Путин предложил гостям форума «Россия – Африка» попробовать российское мороженое

В 2017 г. президент приобрел «Вологодский пломбир» и угостил членов делегации. В 2019 г. на МАКСе Путин купил мороженое президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также нескольким российским чиновникам. В том же году российский лидер подарил коробку мороженого председателю КНР Си Цзиньпину на день рождения во время встречи в Душанбе.