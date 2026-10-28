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Главная / Политика /

Путин предложил гостям форума «Россия – Африка» попробовать российское мороженое

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил гостям форума «Россия – Африка» попробовать мороженое российских производителей.

На стенде RT были представлены «Вологодский пломбир» и «Коровка из Кореновки». Сам президент выбрал мороженое вологодского производства.

Путин и ранее неоднократно покупал мороженое во время публичных мероприятий. В 2005 г. на авиасалоне МАКС он приобрел два рожка мороженого. В 2011 г. Путин вновь купил мороженое на МАКСе и признался журналистам, что любит продукцию, представленную на авиасалоне.

В 2017 г. президент приобрел «Вологодский пломбир» и угостил членов делегации. В 2019 г. на МАКСе Путин купил мороженое президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также нескольким российским чиновникам. В том же году российский лидер подарил коробку мороженого председателю КНР Си Цзиньпину на день рождения во время встречи в Душанбе.

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