Путин предложил гостям форума «Россия – Африка» попробовать российское мороженое
Президент России Владимир Путин предложил гостям форума «Россия – Африка» попробовать мороженое российских производителей.
На стенде RT были представлены «Вологодский пломбир» и «Коровка из Кореновки». Сам президент выбрал мороженое вологодского производства.
Путин и ранее неоднократно покупал мороженое во время публичных мероприятий. В 2005 г. на авиасалоне МАКС он приобрел два рожка мороженого. В 2011 г. Путин вновь купил мороженое на МАКСе и признался журналистам, что любит продукцию, представленную на авиасалоне.
В 2017 г. президент приобрел «Вологодский пломбир» и угостил членов делегации. В 2019 г. на МАКСе Путин купил мороженое президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также нескольким российским чиновникам. В том же году российский лидер подарил коробку мороженого председателю КНР Си Цзиньпину на день рождения во время встречи в Душанбе.