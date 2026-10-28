Зеленский заявил о готовности обсуждать территории на уровне лидеров

27 октября помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Зеленский все еще может приехать в Москву для прямых переговоров с Путиным. «Пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности», – отметил он.