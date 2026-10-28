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Зеленский заявил о готовности обсуждать территории на уровне лидеров

Сергей Пахомов
ТАСС
ТАСС

Украина на уровне лидеров стран готова к обсуждению территориального вопроса в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит агентство УНИАН.

«Мы готовы обсуждать вопрос территорий, потому что россияне постоянно хотят его обсуждать и делают это частью повестки дня. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне», – заявил украинский лидер.

27 октября помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Зеленский все еще может приехать в Москву для прямых переговоров с Путиным. «Пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности», – отметил он.

26 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос так или иначе может быть темой для обсуждения завершения боевых действий на Украине. Он добавил, что обсуждать детали переговоров в публичном ключе в Кремле не хотят, поскольку видят в этом вред потенциальному будущему мирному процессу.

21 октября Зеленский заявил Fox News, что готов пойти на территориальные уступки.

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