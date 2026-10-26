Песков: вопрос территорий может быть темой мирных переговоров с Украиной
Территориальный вопрос так или иначе может быть темой для обсуждения завершения боевых действий на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все эти вопросы так или иначе могут стать темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования. Предстоит очень серьезный разговор, который состоит из огромного количества деталей», – сказал он.
Песков добавил, что обсуждать детали переговоров в публичном ключе в Кремле не хотят, поскольку видят в этом вред потенциальному будущему мирному процессу.
21 октября Зеленский заявил Fox News, что готов пойти на территориальные уступки.
9 сентября Песков заявил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам появилась после заявления главы российского государства Владимира Путина о «ящике Пандоры». Путин говорил, что Киев открыл этот «ящик», начав наносить удары по объектам экономики в России. Путин также подчеркнул, что атаки Киева не смогли изменить динамику на фронте.