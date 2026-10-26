Песков: вопрос территорий может быть темой мирных переговоров с Украиной

9 сентября Песков заявил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам появилась после заявления главы российского государства Владимира Путина о «ящике Пандоры». Путин говорил, что Киев открыл этот «ящик», начав наносить удары по объектам экономики в России. Путин также подчеркнул, что атаки Киева не смогли изменить динамику на фронте.