Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,068+0,03%LIFE1,675-0,59%VEON-RX78,7+0,9%IMOEX2 477,94+0,54%RTSI969,24+0,54%RGBI111,86+0,05%RGBITR773,71+0,15%
Главная / Политика /

Песков: вопрос территорий может быть темой мирных переговоров с Украиной

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Территориальный вопрос так или иначе может быть темой для обсуждения завершения боевых действий на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все эти вопросы так или иначе могут стать темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования. Предстоит очень серьезный разговор, который состоит из огромного количества деталей», – сказал он.

Песков добавил, что обсуждать детали переговоров в публичном ключе в Кремле не хотят, поскольку видят в этом вред потенциальному будущему мирному процессу.

21 октября Зеленский заявил Fox News, что готов пойти на территориальные уступки.

9 сентября Песков заявил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам появилась после заявления главы российского государства Владимира Путина о «ящике Пандоры». Путин говорил, что Киев открыл этот «ящик», начав наносить удары по объектам экономики в России. Путин также подчеркнул, что атаки Киева не смогли изменить динамику на фронте. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте