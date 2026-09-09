Песков объяснил причину готовности Зеленского к компромиссам
Готовность президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам появилась после заявления главы российского государства Владимира Путина о действиях Киева. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
По его словам, заявление Путина о том, что Киев открыл «ящик Пандоры», стало событием, после которого Зеленский продемонстрировал готовность к компромиссам. Речь идет об ударах ВСУ по российским объектам, которые включают мирные экономические объекты и объекты социальной инфраструктуры.
22 августа российский лидер в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что Киев сам открыл ящик Пандоры, начав наносить удары по объектам экономики в России. Путин также подчеркнул, что атаки Киева не смогли изменить динамику на фронте. Российские войска, напротив, наносят ответные удары, которые оказываются для противника значительно более разрушительными. Он также указал на критическое состояние экономики Украины, которая, по его выражению, уже «на ладан дышит».
3 сентября Путин говорил о шансах на мирное урегулирование, однако данный процесс усложняют удары по торговым судам и угрозы атак на гражданские воздушные суда со стороны Украины.
8 сентября Зеленский сообщил о готовности Украины к поиску компромисса с Россией в вопросах ударов по энергетике и объектам по экспорту зерна.
В августе из-за ответных атак ВС РФ по портам Одессы экспорт пшеницы с Украины с 1 июля уменьшился на 18%, ячменя – на 28%, а муки – на 54%. Украина при посредничестве Турции предложила установить мораторий на удары по гражданским судам в Черном море. Однако, как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, попытки возродить зерновую инициативу таким методом нереальны, а контролировать соблюдение договоренностей может быть проблематично.