Песков объяснил причину готовности Зеленского к компромиссам

22 августа российский лидер в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что Киев сам открыл ящик Пандоры, начав наносить удары по объектам экономики в России. Путин также подчеркнул, что атаки Киева не смогли изменить динамику на фронте. Российские войска, напротив, наносят ответные удары, которые оказываются для противника значительно более разрушительными. Он также указал на критическое состояние экономики Украины, которая, по его выражению, уже «на ладан дышит».