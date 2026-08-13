Чем грозит Украине замедление экспорта зерновых из-за ситуации на море

Чем грозит Украине замедление экспорта зерновых из-за ситуации на мореНа порты приходилось до 90% агроэкспорта Украины
- Что случилось с зерном
- Куда повезут товар
- Поможет ли это избежать потерь
Из-за ответных атак по портам Большой Одессы (сама Одесса, порты Южный и Черноморск) экспорт с Украины пшеницы с 1 июля уменьшился на 18%, ячменя – на 28%, а муки – на 54%. А с начала августа отгрузки резко замедлились, сообщило минагрополитики Украины на своем сайте 12 августа. Российские удары привели к остановке этих портов в конце июля.
Что случилось с зерном
В итоге экспорт пшеницы с начала нового сельхозсезона 1 июля составил 1,239 млн т по сравнению с 1,517 млн т за аналогичный период 2025 г. Но с начала августа экспортировано лишь 175 000 т пшеницы против 759 000 т за первые 12 дней августа в 2025 г. Экспорт ячменя с 1 июля сократился до 333 000 т с 463 000 т. При этом в августе экспортировано 37 000 т против 206 000 т в августе 2025 г.
Общий экспорт зерновых и муки с 1 июля увеличился на 4% за счет резкого роста поставок кукурузы за рубеж на 66%. Но и ее отгрузки резко замедлились с 1 августа, составив 68 000 т против 184 000 т в аналогичный период августа 2025 г. Это повлияло на замедление украинского агроэкспорта в целом. За июль общий экспорт зерновых и зернобобовых составлял 2,601 млн т. А за первые 12 дней августа Украина поставила на внешние рынки всего 351 000 т зерна.
10 августа министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил Reuters, что прогноз по общему объему аграрного экспорта по итогам 2026/27 сельскохозяйственного года сокращен на 12%. До усиления российских атак на портовую инфраструктуру Большой Одессы в конце июля министерство прогнозировало экспорт на уровне 43 млн т, а теперь рассчитывает на 38–40 млн т. 6 августа Высоцкий предрекал Reuters потерю «до 30 млн т» агропродуктов, так как с 22 июля порты Большой Одессы прекратили обслуживание и прием иностранных судов ввиду налетов российских дронов: «Ситуация чрезвычайно сложная. В некоторых аспектах она даже сложнее, чем в марте – апреле 2022 г.».
Кроме того, Высоцкий 10 августа оценил грядущий ущерб фермерам Украины от простоя портов в $3 млрд. Поэтому 7 августа Киев обратился к Еврокомиссии за 220 млн евро безвозвратной помощи фермерам для компенсации процентов по кредитам. Минагрополитики Украины тогда оценило стоимость непроданной агропродукции к ноябрю в 10,8 млрд евро, а потребность в оборотном капитале у фермеров страны – в 4 млрд евро.
Также ведомство с 10 августа и до конца месяца снизило минимальные экспортные цены. У пшеницы на базисе CPT (цена продукции, экспортного таможенного оформления, оплата доставки до пункта назначения) цена упала на $58/т до $122/т ($180/т в июле). На условиях FOB (стоимость товара, таможенное оформление с уплатой пошлин, доставка до указанного порта отгрузки и погрузка на судно) порог снизился на $57/т до $132/т. Кукуруза на базисе CPT упала на $50/т до $119/т, FOB – на $39/т до $144/т.
Куда повезут товар
Высоцкий заявил и о разработке альтернативных маршрутов транзита через Европу – по Дунаю, на котором у Украины есть терминалы в Измаиле, а также автомобильными и железными дорогами. Reuters со ссылкой на источники сообщило о переговорах Украины с Молдавией о железнодорожном транзите зерна к румынскому порту Констанца. А 12 августа минагрополитики Украины провело переговоры с Польшей по увеличению пропускной способности пограничных железнодорожных терминалов.
Но 11 августа минагрополитики отметило, что логистические расходы на экспорт альтернативными путями с конца июля выросли на $50/т и могут увеличиться на $70/т к уровню до блокады Одессы. По оценкам ведомства, даже при восстановлении учрежденных Еврокомиссией в мае 2022 г. «маршрутов солидарности» (прерывались протестами фермеров и запретами властей Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии в 2024 г.) альтернативные пути закроют 45–50% экспорта.
Из этих маршрутов основной проходит через железнодорожный пункт пропуска в городе Чопе в Закарпатской области на границе со Словакией. Молдавия в 2022–2023 гг. уже использовалась для транзита в Румынию, там обновлена инфраструктура и чуть повышена пропускная способность, говорит научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Максим Бороденко. Но топливо удорожает автоперевозки. А рост тарифов «Укрзализницы» для товаров на 30% и на пробег пустых вагонов на 60% означает резкий рост стоимости железнодорожных перевозок. «Смягчить блокаду Одессы ряд сухопутных маршрутов могут, но радикально улучшить ситуацию – нет», – говорит он.
Поможет ли это избежать потерь
На порты приходилось до 90% агроэкспорта Украины. Даже полное задействование альтернативных маршрутов в виде обмелевшего этим летом Дуная, а также сухопутных дорог на запад и юго-запад не заместит морские перевозки, согласен директор АЦ «Совэкон» Андрей Сизов. Кроме того, маршруту в сторону Румынии сложности создают удары по мостам в районе Днестровского лимана, говорит Сизов.
Нет и соревнования за передел долей рынка между Украиной и Россией, зерновой экспорт которой из-за украинских атак также сократился с начала августа – по данным Российского зернового союза, на 22%, уверен эксперт. Зато бенефициарами сложившейся ситуации становятся Румыния и Болгария. «Это происходит за счет того, что их порты становятся ключевыми для перевалки продуктов с Украины. У них нет проблем с перевалкой собственного зерна, дополнительно они смогут неплохо заработать и на отгрузке украинского», – говорит Сизов.
Бороденко считает, что, несмотря на совпадение ряда рынков для российской и украинской продукции, в основном поставки идут на разные направления. Хотя украинские атаки снизили экспорт из российских азово-черноморских портов и тактически это могло бы выглядеть как успех в политическом плане, в ответ Украина получила блокаду своих портов. Стратегически издержки для нее оказались выше. «Кампания по ударам по российским портам привела к несимметричным последствиям», – говорит Бороденко.
Суммарный объем потерь из-за остановки портов Одессы – между $500 млн и $1,5 млрд в месяц, считает Бороденко. Это сокращает валютную выручку и предложение доллара на украинском валютном рынке до 30%, отмечает он. Украинские фермеры уже пострадали – посевная прошла с дорогим топливом из-за войны вокруг Ирана, в разгар уборочной снижаются экспортные цены, а логистические издержки растут, указывает Бороденко. «Заработать украинские аграрии в этом году вряд ли смогут. Повторяется ситуация 2022–2023 гг., но за эти годы запас финансовой прочности игроков рынка почти проеден, и возможны массовые банкротства», – полагает он.