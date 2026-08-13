Чем грозит Украине замедление экспорта зерновых из-за ситуации на море

В итоге экспорт пшеницы с начала нового сельхозсезона 1 июля составил 1,239 млн т по сравнению с 1,517 млн т за аналогичный период 2025 г. Но с начала августа экспортировано лишь 175 000 т пшеницы против 759 000 т за первые 12 дней августа в 2025 г. Экспорт ячменя с 1 июля сократился до 333 000 т с 463 000 т. При этом в августе экспортировано 37 000 т против 206 000 т в августе 2025 г.