Источники «Ведомостей»: на поддержку ж/д перевозок для АПК выделят 10 млрд руб.В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет перевести поставки на альтернативные маршруты
Правительство готовит проект распоряжения о выделении порядка 10 млрд руб. на поддержку ж/д перевозок направляемой на экспорт сельхозпродукции. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с работой зернового рынка.
По словам одного из них, в условиях ограниченного судоходства в Азовском море это позволит переориентировать поставки на альтернативные направления: из Ростовской области – в акватории Черного и Балтийского морей, из Сибири – в порты Дальнего Востока.
С 2019 г. в России действует механизм субсидирования перевозки ж/д транспортом сельхозпродукции. Поддержка распространяется на зерно, продукты переработки масличных, овощную и рыбную продукцию, а также минеральные удобрения. Минсельхоз ежегодно определяет объемы грузов по льготному тарифу, государство компенсирует РЖД потери доходов. Сейчас лимиты грузов на предоставление льготного тарифа исчерпаны, а рассмотрение заявок на перевозку на 2026 г. приостановлено.
Субсидируемые тарифы помогают компенсировать рост транспортных расходов из-за увеличения дальности перевозок, считает исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова. В условиях роста операционных затрат аграриев и высоких урожаев последних лет господдержка логистики, по ее словам, помогала сохранять доходность предприятий и продавать зерно по рыночной цене.
Ограничения навигации в Азовском море затруднили темпы российского зернового экспорта в разгар уборочной кампании из-за невозможности принятия грузов портами. Минтранс в начале августа создал штаб для координации перевозок и переориентации грузопотоков на другие маршруты и виды транспорта.
Согласно подсчетам партнера компании Neo Альбины Корягиной на 1 августа, перевод поставок с Азово-Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на $35–50 за 1 т. Рост в том числе связан с более дорогой ж/д перевозкой (дополнительно $18–25). Перевалка обойдется в $3–5, морской фрахт из Балтийска или Высоцка – в $10–15, страхование – в $4–7.
По мнению второго собеседника «Ведомостей», на фоне хороших темпов уборки урожая текущего с/х сезона господдержка позволит не допустить переизбытка зерна на внутреннем рынке, сохранить позиции на экспортных направлениях и поддержать рентабельность производителей.
10 млрд руб.
Генеральный директор Agro and Food Communications Илья Березнюк оценивает валовой сбор зерна в 2026 г. в 140–143 млн т, пшеницы – в 88–92 млн т, вблизи итогов 2025 г. Потенциал экспорта зерна в сезоне 2026/27 – 60 млн т. Но реализация этого потенциала во многом будет зависеть от эффективности логистики, уточняет он.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут 17 июля, не озвучивая точных прогнозов, отмечала хорошие перспективы по сбору зерна в 2026 г. прежде всего у южных регионов. По данным на 3 августа, в Краснодарском крае и Ростовской области уже было обмолочено 90% площадей, сообщали региональные министерства.
В случае предоставления субсидий на ж/д перевозки председатель совета директоров агрокорпорации «Био-тон» Эдуард Зернин считает важным распространить поддержку на все ключевые зернопроизводящие регионы.
Донские аграрии производят значительную долю зерна, поставляемого Россией на экспорт, напоминает представитель Агрокомплекса им Ткачева. Но ограничения судоходства в Азовском море в текущем сезоне потребовали перестройки логистики. Рост стоимости доставки зерна от хозяйства до порта или конечного потребителя вынуждает трейдеров соразмерно снижать закупочные цены, добавляет представитель агрохолдинга «Просторы» (компания в том числе занимается торговлей зерном).
По его мнению, компенсация ж/д тарифа при перевозке зерна из Ростовской области в направлении Краснодарского края и Северо-Западного федерального округа заметно снизит транспортную составляющую в конечной стоимости продукции. Возвращение аграрию части маржи, которая ушла бы на оплату ж/д тарифа, поддержит его финансовую устойчивость и даст возможность направить средства на инвестиции и подготовку к посевной, считает представитель Агрокомплекса им. Ткачева.
В июле, по оценке «Русагротранса», пшеницы из России было экспортировано 2 млн т, прогноз на август – 3,1 млн т. С 28 июля по 4 августа экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%, FOB) в Новороссийске с поставкой в августе снизились на $7/т до $225/т.
Теряла в цене и продукция других государств: украинская пшеница (11,5% протеина) подешевела до $222/т (-$2/т), американская – до $269/т (-$3/т), французская – до $262/т (-$5/т), румынская – до $258/т (-$6/т).
Давление на цены оказали новости о возобновлении мирных переговоров между США и Ираном, что повлекло за собой падение котировок нефти и других товарных рынков, пояснили аналитики. На внутреннем рынке по состоянию на 31 июля цены за неделю снизились на 1270 руб./т (EXW, с НДС) до 12 205 руб./т, следует из материалов аналитического центра «Прозерно».
Если механизм субсидирования заработает оперативно, он ускорит переход на альтернативные направления, снизит риск накопления избыточных запасов и поддержит доходность производителей. Но полностью логистические ограничения он не устранит, а лишь снизит нагрузку на рынок в период перестройки маршрутов, замечает Березнюк.
«Ведомости» направили запрос в Минсельхоз и правительство. В РЖД отказались от комментариев.