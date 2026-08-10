Источники «Ведомостей»: на поддержку ж/д перевозок для АПК выделят 10 млрд руб.

По его мнению, компенсация ж/д тарифа при перевозке зерна из Ростовской области в направлении Краснодарского края и Северо-Западного федерального округа заметно снизит транспортную составляющую в конечной стоимости продукции. Возвращение аграрию части маржи, которая ушла бы на оплату ж/д тарифа, поддержит его финансовую устойчивость и даст возможность направить средства на инвестиции и подготовку к посевной, считает представитель Агрокомплекса им. Ткачева.