Российский агросектор наращивает аппетит к бондам

По оценке банка, к 1 апреля 2026 г. весь рынок корпоративных облигаций вырос на 18% в годовом выражении до 29 трлн руб. Динамика портфеля агросектора почти втрое опережает этот темп: совокупный объем в обращении облигаций АПК увеличился на 50% до 181 млрд руб., а с учетом смежных отраслей – до 867 млрд руб., следует из данных банка. Доля публичных компаний в общей выручке агросектора составляет 5% против 74% в нефтегазовой отрасли, 39% в металлургии и 60% в электроэнергетике. На фоне вклада сельхозотрасли в ВВП на уровне 5,3%, по мнению Листова, можно говорить о значительном инвестиционном потенциале компаний агросектора.