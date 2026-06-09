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Главная / Инвестиции /

Российский агросектор наращивает аппетит к бондам

Объем размещений облигаций АПК растет, создавая базу для будущих IPO на 1 трлн рублей, считают в Россельхозбанке
Елена Орехова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компании аграрного сектора расширяют свое присутствие на рынке облигаций. По данным Россельхозбанка, в 2025 г. и с начала текущего года по 1 апреля общий объем размещений превысил 90 млрд руб. В ближайшие годы этот инструмент может стать для отрасли более доступным источником финансирования, чем банковские кредиты или выпуск акций, а также создаст основу для будущих IPO, общий объем размещений которых способен превысить 1 трлн руб. Об этом заявил «Ведомостям» председатель правления Россельхозбанка Борис Листов в кулуарах ПМЭФа.

По оценке банка, к 1 апреля 2026 г. весь рынок корпоративных облигаций вырос на 18% в годовом выражении до 29 трлн руб. Динамика портфеля агросектора почти втрое опережает этот темп: совокупный объем в обращении облигаций АПК увеличился на 50% до 181 млрд руб., а с учетом смежных отраслей – до 867 млрд руб., следует из данных банка. Доля публичных компаний в общей выручке агросектора составляет 5% против 74% в нефтегазовой отрасли, 39% в металлургии и 60% в электроэнергетике. На фоне вклада сельхозотрасли в ВВП на уровне 5,3%, по мнению Листова, можно говорить о значительном инвестиционном потенциале компаний агросектора.

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