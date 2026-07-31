Как ситуация в Азовском и Черном морях повлияет на экспорт зерна

Как ситуация в Азовском и Черном морях повлияет на экспорт зернаЭксперты оценили альтернативные маршруты и перспективы роста мировых цен
Старт нового сезона экспорта российского зерна осложнили ситуация в Азово-Черноморском бассейне и слабый спрос из-за высоких урожаев в странах Причерноморья, сообщили «Ведомостям» три отраслевых аналитика из Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), аналитического центра «Совэкон» и консалтинговой компании Neo.
На глубоководные порты Черного моря обычно приходится 70–75% морского экспорта российского зерна, еще до четверти обеспечивают Азовское море и мелководные порты Ростовской области, говорит партнер компании Neo Альбина Корягина. Атаки, по ее словам, фактически вывели азово-донский сегмент из экспортной цепочки.
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