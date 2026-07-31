Как ситуация в Азовском и Черном морях повлияет на экспорт зерна

На глубоководные порты Черного моря обычно приходится 70–75% морского экспорта российского зерна, еще до четверти обеспечивают Азовское море и мелководные порты Ростовской области, говорит партнер компании Neo Альбина Корягина. Атаки, по ее словам, фактически вывели азово-донский сегмент из экспортной цепочки.