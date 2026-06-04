Почему риск мирового продовольственного кризиса снова усилился

В Судане и в секторе Газа, по словам Тихонова, сейчас сильнее выражена физическая нехватка еды и гуманитарного доступа. По данным ФАО, в Судане почти 19,5 млн человек не имеют стабильного доступа к продовольствию, около 5 млн человек живут в условиях чрезвычайной нехватки еды, а примерно 135 000 человек находятся на грани выживания. В Южном Судане и Сомали нехватка продовольствия сочетается еще и с резким ростом цен и падением доходов населения. Из-за того что на фоне конфликта цены на продовольствие выросли на 20%, в Сомали в апреле – июне 2026 г. 6 млн человек, или 31% населения, окажутся в критической ситуации. Также в государстве около 1,9 млн детей страдают от недоедания.