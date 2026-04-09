Число голодающих из-за войны в Иране может превысить 360 млн человек
Военный конфликт вокруг Ирана приведет к резкому росту числа людей на грани голода в мире. Их количество может увеличиться на 45 млн и превысить 360 млн человек, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
По ее словам, основной причиной станут ограничения в перевозках и сбои в логистике. «В результате чего общее число людей, страдающих от голода, превысит 360 млн», – отметила Георгиева в Вашингтоне в преддверии весенней сессии МВФ и Всемирного банка (цитата по ТАСС).
Она добавила, что ситуация может ухудшиться из-за роста цен на удобрения и дальнейших сбоев в цепочках поставок.
На фоне конфликта также растет число жертв. По данным властей Ирана на 9 апреля, в ходе военных действий погибли уже более 3000 человек, около 40% тел не удалось опознать.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня и открытии Ормузского пролива для судоходства. Однако после ударов Израиля по Ливану движение через акваторию вновь было приостановлено. В Тель-Авиве и Вашингтоне подчеркивали, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что продолжение ударов по Ливану может сделать бессмысленными запланированные переговоры Ирана и США.