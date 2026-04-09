Число голодающих из-за войны в Иране может превысить 360 млн человек

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня и открытии Ормузского пролива для судоходства. Однако после ударов Израиля по Ливану движение через акваторию вновь было приостановлено. В Тель-Авиве и Вашингтоне подчеркивали, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что продолжение ударов по Ливану может сделать бессмысленными запланированные переговоры Ирана и США.