Свыше 3000 жителей Ирана погибли в ходе конфликта
Более 3000 человек погибли на территории Ирана в результате конфликта Исламской Республики с Израилем и США. Об этом сообщил глава судебной медицины страны.
«Порядка 40% тел из переданных нами более 3000 человек, погибших по всей стране в ходе атак противника, не поддаются опознанию», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
6 апреля министерство образования Ирана сообщало, что с начала военных действия 750 учебных заведений были повреждены. По данным ведомства, жертвами атак стали 60 преподавателей и 250 учеников. Госпитализированы были 210 участников образовательного процесса.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Страны приняли решение ввести режим прекращения огня, а также открыть Ормузский пролив на этот период. При этом в результате атак Израиля на Ливан движение через акваторию вновь было приостановлено. Тель-Авив и Вашингтон не считают, что перемирие распространяется и на Ливан.