С начала войны в Иране пострадали 750 учебных заведений
С начала военных действия в Иране 750 учебных заведений получили повреждения. Об этом сообщает Fars со ссылкой на заявление министерства образования республики.
По данным ведомства, также с начала войны были убиты 60 преподавателей и 250 учеников, еще 210 участников образовательного процесса госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
В результате удара США и Израиля по нефтехимической особой экономической зоне Махшехр на юго-западе Ирана 4 апреля погибли как минимум пять человек, еще 170 были ранены. В тот же день США и Израиль нанесли удар по контуру защиты АЭС «Бушер», погиб сотрудник охраны.