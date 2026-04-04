В результате атаки на зону Махшехр погибли как минимум 5 человек, еще 170 ранены
В результате удара США и Израиля по нефтехимической особой экономической зоне Махшехр на юго-западе Ирана погибли как минимум пять человек, еще 170 были ранены. Об этом сообщает Fars со ссылкой на правительство.
По информации агентства, медики оказали помощь пострадавшим, их уже выписали из местных больниц.
Утром 4 апреля на территории зоны произошли четыре взрыва. В результате повреждения получили корпуса нефтекомпаний «Фаджр 1» и «Фаджр 2», «Абу Али», «Раджаль» и «Амир Кабир». Персонал всех расположенных в Махшехре предприятий эвакуировали.
Махшехр расположен на побережье Персидского залива. Город-порт является одним из крупнейших нефтехимических узлов Ирана.
4 апреля США и Израиль нанесли удар по контуру защиты АЭС «Бушер», погиб сотрудник охраны. Повышения радиационного фона выявлено не было. После атаки «Росатом» эвакуировал со станции почти 200 сотрудников госкорпорации.