«Росатом» эвакуирует еще почти 200 сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране
Основная волна эвакуации сотрудников «Росатома» с территории атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране началась 4 апреля. Автобусы вывозят 198 работников в сторону ирано-армянской границы. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, события вокруг АЭС «Бушер» развиваются по самому нежелательному прогнозу. Удар вблизи атомной станции был нанесен фактически по контуру защиты.
«Вероятность риска нанесения ущерба, возможного инцидента ядерного содержания, к сожалению, только увеличивается день ото дня», – подчеркнул Лихачев (цитата по ТАСС).
4 апреля организация по атомной энергии Ирана сообщила, что в Исламской Республике при атаке США и Израиля погиб сотрудник охраны АЭС «Бушер». Одно из вспомогательных зданий АЭС было повреждено ударной волной. Это уже четвертая атака на станцию за время конфликта.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало повышения радиации после атаки.