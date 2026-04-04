Лихачев: удар по АЭС «Бушер» нанесен в контур защиты станции
Удар по иранской АЭС «Бушер» утром 4 апреля нанесли фактически в контур защиты станции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Атака произошла в 7:20 мск. Лихачев подтвердил также, что в результате атаки погиб один из сотрудников станции. Он был убит осколком снаряда.
«Остается лишь гадать, это был случайный прилет или целенаправленный удар, но он был», – отметил Лихачев. (цитата по «РИА Новости»).
Утром 4 апреля организация по атомной энергии Ирана сообщила, что один из снарядов упал вблизи ограждения станции, в результате ударной волны повреждено одно из вспомогательных зданий, погиб охранник.
Международное агентство по атомной энергии после атаки заявило, что не фиксирует повышения радиации. Глава организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с инцидентом и заявил, что площадки АЭС или прилегающие к ним районы никогда не должны подвергаться атакам. Он также призвал к максимальной военной сдержанности во избежание риска ядерной аварии.