Лихачев: удар по АЭС «Бушер» нанесен в контур защиты станции

Ведомости

Удар по иранской АЭС «Бушер» утром 4 апреля нанесли фактически в контур защиты станции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Атака произошла в 7:20 мск. Лихачев подтвердил также, что в результате атаки погиб один из сотрудников станции. Он был убит осколком снаряда.

«Остается лишь гадать, это был случайный прилет или целенаправленный удар, но он был», – отметил Лихачев. (цитата по «РИА Новости»).

Утром 4 апреля организация по атомной энергии Ирана сообщила, что один из снарядов упал вблизи ограждения станции, в результате ударной волны повреждено одно из вспомогательных зданий, погиб охранник.

Международное агентство по атомной энергии после атаки заявило, что не фиксирует повышения радиации. Глава организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с инцидентом и заявил, что площадки АЭС или прилегающие к ним районы никогда не должны подвергаться атакам. Он также призвал к максимальной военной сдержанности во избежание риска ядерной аварии.

