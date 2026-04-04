МАГАТЭ не зафиксировало повышения радиации после удара вблизи АЭС в Иране

МАГАТЭ не зафиксировало повышения радиации после удара вблизи АЭС в ИранеГросси призвал к военной сдержанности ради безопасности в регионе
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало повышения радиации после очередного удара вблизи иранской АЭС «Бушер», сообщила организация в соцсети X.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с сообщением об инциденте и заявил, что площадки АЭС или прилегающие к ним районы никогда не должны подвергаться атакам, отметив, что вспомогательные здания станции могут содержать критически важное оборудование для безопасности.
Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности во избежание риска ядерной аварии. Он подчеркнул важность соблюдения семи принципов обеспечения ядерной безопасности и защищенности в условиях конфликта.
В результате удара США и Израиля погиб один из сотрудников АЭС «Бушер». Он был убит осколком снаряда, а одно из зданий на площадке пострадало от ударной волны и осколков.
Как сообщает «РИА Новости», российские граждане не пострадали при обстреле АЭС.