Главная / Политика /

МАГАТЭ не зафиксировало повышения радиации после удара вблизи АЭС в Иране

Гросси призвал к военной сдержанности ради безопасности в регионе
Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало повышения радиации после очередного удара вблизи иранской АЭС «Бушер», сообщила организация в соцсети X.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с сообщением об инциденте и заявил, что площадки АЭС или прилегающие к ним районы никогда не должны подвергаться атакам, отметив, что вспомогательные здания станции могут содержать критически важное оборудование для безопасности.

Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности во избежание риска ядерной аварии. Он подчеркнул важность соблюдения семи принципов обеспечения ядерной безопасности и защищенности в условиях конфликта.

В результате удара США и Израиля погиб один из сотрудников АЭС «Бушер». Он был убит осколком снаряда, а одно из зданий на площадке пострадало от ударной волны и осколков.

Как сообщает «РИА Новости», российские граждане не пострадали при обстреле АЭС.

