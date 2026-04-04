В Иране из-за удара США и Израиля погиб сотрудник АЭС «Бушер»

25 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что корпорация минимизирует присутствие своих специалистов на Бушерской АЭС до нормализации ситуации. 1 апреля он заявил, что взрывы фиксируются уже в сотнях метров от городка. Эвакуация со станции практически завершена. На станции останутся 50 специалистов, которые будут поддерживать работоспособность оборудования.