В Иране из-за удара США и Израиля погиб сотрудник АЭС «Бушер»
В Иране в результате удара США и Израиля погиб один из сотрудников АЭС «Бушер», сообщила организация по атомной энергии Ирана.
Один из снарядов упал вблизи ограждения станции. В результате ударной волны и осколков было повреждено одно из вспомогательных зданий станции. Один из сотрудников охраны погиб.
Предварительное расследование показывает, что инцидент не нанес ущерба основной части станции и процесс ее эксплуатации не был нарушен. Это уже четвертая атака на Бушерскую АЭС за время конфликта.
«Бушерская АЭС находится в рабочем состоянии, и из-за наличия значительного количества радиоактивных материалов любое серьезное повреждение станции может создать риск крупной ядерной аварии – события, которое будет иметь масштабные и необратимые последствия для всего региона», – говорится в сообщении.
25 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что корпорация минимизирует присутствие своих специалистов на Бушерской АЭС до нормализации ситуации. 1 апреля он заявил, что взрывы фиксируются уже в сотнях метров от городка. Эвакуация со станции практически завершена. На станции останутся 50 специалистов, которые будут поддерживать работоспособность оборудования.