Лихачев заявил о сокращении до минимума специалистов на АЭС «Бушер»
«Росатом» сокращает до минимума персонал на АЭС «Бушер» до нормализации обстановки. Госкорпорация работает над подготовкой третьего этапа эвакуации специалистов со станции, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.
По словам Лихачева, очередной удар по АЭС «Бушер» произошел в непосредственной близости от действующего первого энергоблока. Ситуация на площадке АЭС «Бушер» развивается по негативному сценарию, отметил он.
25 марта Организация по атомной энергии Ирана сообщила об ударе по АЭС в Бушере. Иранское ведомство возложило ответственность за атаку на США и Израиль. Предварительно, жертв и разрушений нет. В организации уточнили, что «снаряд попал внутрь территории электростанции», но ущерба инфраструктуре нанесено не было.