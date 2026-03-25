Лихачев заявил о сокращении до минимума специалистов на АЭС «Бушер»

25 марта Организация по атомной энергии Ирана сообщила об ударе по АЭС в Бушере. Иранское ведомство возложило ответственность за атаку на США и Израиль. Предварительно, жертв и разрушений нет. В организации уточнили, что «снаряд попал внутрь территории электростанции», но ущерба инфраструктуре нанесено не было.