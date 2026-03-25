Иран подтвердил американско-израильский удар по АЭС в Бушере
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что АЭС в Бушере подверглась удару. Ответственность за него иранское ведомство возложило на США и Израиль.
«Американо-сионистский враг вновь атаковал площадку атомной электростанции в Бушере», – говорится в заявлении организации (цитата по The Economic Times).
По предварительным данным, инцидент не привел к разрушениям или жертвам. В организации уточнили, что «снаряд попал внутрь территории электростанции», но ущерба инфраструктуре нанесено не было.
Также отмечается, что все объекты станции продолжают функционировать в штатном режиме.
В ночь на 25 марта об этом ударе сообщало Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ). Тогда генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта проявить сдержанность во избежание угроз ядерной безопасности.