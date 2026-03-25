По территории АЭС «Бушер» в Иране ударил еще один снаряд
На территорию атомной электростанции «Бушер» в Иране попал снаряд. В результате никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) в соцсети Х.
Сейчас станция работает в штатном режиме, говорится в сообщении. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта проявить сдержанность во избежание угроз ядерной безопасности.
17 марта руководитель «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что по «Бушеру» был нанесен удар. По его данным, удар был нанесен по территории рядом со зданием метрологической службы на промплощадке АЭС, в непосредственной близости от энергоблока. МАГАТЭ в тот же день в соцсети X написало, что в результате удара было разрушено сооружение около реактора, и напомнило, что любые атаки на атомные станции нарушают ключевые принципы ядерной безопасности.
Позже постпред страны при международных организациях в Вене Реза Наджафи говорил, что удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране был нанесен в 200 м от действующего энергоблока.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 23 марта говорил, что возможные последующие удары США по АЭС «Бушер» будут представлять очень большую угрозу для безопасности. Он добавил, что соответствующие сигналы передаются американской стороне. По его словам, Москва считает нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасными и чреватыми непоправимыми последствиями.