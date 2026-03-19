Постпред Ирана: удар по АЭС «Бушер» был в 200 метрах от атомного энергоблока
Удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране был нанесен в 200 м от действующего энергоблока. Об этом сообщил постпред страны при международных организациях в Вене Реза Наджафи, его слова приводит телеканал Press TV.
«Преднамеренная атака на АЭС «Бушер» произошла в 200 м от ядерного реактора во вторник, в 19:00 по местному времени», – заявил он.
По словам Наджафи, Иран направил письмо гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси с призывом осудить атаку, однако ответа пока не получил.
О происшествии 17 марта сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его данным, удар был нанесен по территории рядом со зданием метрологической службы на промплощадке АЭС, в непосредственной близости от энергоблока. При этом среди сотрудников «Росатома» пострадавших нет.
МАГАТЭ в тот же день в соцсети X написало, что в результате удара было разрушено сооружение около реактора, и напомнило, что любые атаки на атомные станции нарушают ключевые принципы ядерной безопасности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 марта заявляла, что Москва осуждает удар вблизи АЭС и ожидает недвусмысленной оценки со стороны МАГАТЭ.