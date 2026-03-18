Политика

МИД РФ осудил удар рядом с АЭС «Бушер» и призвал МАГАТЭ отреагировать

Россия осуждает ракетный удар вблизи атомной электростанции «Бушер» в Иране и ожидает реакции со стороны МАГАТЭ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы решительно осуждаем безответственный, абсолютно неприемлемый ракетный удар, нанесенный по внутреннему периметру АЭС «Бушер» в считанных метрах от действующего энергоблока», – сказала дипломат.

По словам Захаровой, Москва рассчитывает на недвусмысленную оценку произошедшего со стороны Международного агентства по атомной энергии.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев до этого сообщил, что в результате удара никто из сотрудников госкорпорации не пострадал. По его данным, атака произошла 17 марта в 18:11 мск и пришлась на территорию рядом со зданием метрологической службы в непосредственной близости от действующего энергоблока.

Радиационная обстановка, по его словам, остается в норме. Лихачев также отметил, что это первый удар по территории АЭС с начала конфликта.

15 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что в условиях эскалации вокруг Ирана особую обеспокоенность вызывает безопасность станции «Бушер». Он подчеркивал, что ядерные объекты должны оставаться неприкосновенными.

