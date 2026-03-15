Гросси назвал АЭС «Бушер» основным источником опасений в иранском кризисе
В условиях военной эскалации вокруг Ирана главную обеспокоенность вызывает безопасность атомной электростанции «Бушер», заявил в интервью «Коммерсанту» генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Он подчеркнул, что действующие ядерные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах.
«Мои главные опасения, конечно же, связаны с «Бушером». Это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах. Моя главная забота, чтобы «Бушер» никак не был затронут боевыми действиями», – заявил Гросси.
Отвечая на вопрос о том, какие именно ядерные риски в Иране беспокоят его больше всего, глава МАГАТЭ пояснил, что исходит из возможных последствий атак. По его словам, удары до сих пор наносились преимущественно по объектам, связанным с ограниченными рисками, однако в ряде мест на территории Ирана присутствует обогащенный уран, распространение которого может вызвать серьезные проблемы.
Гросси вновь подчеркнул принципиальную позицию агентства: никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям. Он напомнил, что неоднократно заявлял об этом на различных международных площадках – в Вене, Нью-Йорке и других.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что корпорация не намерена сворачивать строительство новых энергоблоков на АЭС «Бушер» в Иране – проект остается приоритетным.
3 марта Лихачев сообщил о приостановке работ на АЭС. 28 февраля российские атомщики со своими семьями частично были вывезены с АЭС.