Израиль заявил об ударе по ядерному объекту в Иране

Израиль заявил об ударе по ядерному объекту в ИранеПо данным ЦАХАЛ, он мог использоваться для проведения секретных экспериментов
Израильские силы нанесли удар по ядерному центру «Талеган» в Иране. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Комплекс использовался Тегераном «для развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия».
«В последние годы комплекс использовался для разработки передовых взрывчатых веществ и проведения секретных экспериментов в рамках <...> скрытой программы разработки ядерного оружия в 2000-х», – утверждают в ЦАХАЛ.
8 марта в Иране сообщили о серьезном повреждении ядерного объекта в Исфахане. О радиационном загрязнении окружающей среды не сообщалось.
Иранский «Красный Полумесяц» сообщал в тот же день, что на фоне продолжающихся атак на нефтяную инфраструктуру Ирана в стране распространили экстренное предупреждение о критической угрозе кислотных дождей. Главная рекомендация – во время дождя категорически нельзя выходить на улицу, все проемы в домах необходимо закрыть влажной тканью, так как мельчайшие частицы токсичной сажи легко проникают внутрь помещений.
3 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у агентства нет доказательств создания Ираном ядерного оружия. Он также отметил, что пока Тегеран не предоставит МАГАТЭ полный доступ для инспекторов, агентство не сможет подтвердить исключительно мирный характер иранской ядерной программы.
С 28 февраля Иран подвергается авиаударам со стороны США и Израиля. Вашингтон утверждает, что Тегеран разрабатывает ядерное оружие, что и стало поводом для начала операции. Иран категорически отверг эти обвинения и начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и по территории еврейского государства.