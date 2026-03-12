Израиль заявил об ударе по ядерному объекту в Иране

Иранский «Красный Полумесяц» сообщал в тот же день, что на фоне продолжающихся атак на нефтяную инфраструктуру Ирана в стране распространили экстренное предупреждение о критической угрозе кислотных дождей. Главная рекомендация – во время дождя категорически нельзя выходить на улицу, все проемы в домах необходимо закрыть влажной тканью, так как мельчайшие частицы токсичной сажи легко проникают внутрь помещений.