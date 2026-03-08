В Иране сообщили о серьезном повреждении ядерного объекта в Исфахане
Ядерный объект в иранском городе Исфахан получил серьезные повреждения после американо-израильских ударов. Об этом сообщило иранское агентство ISNA.
«Объект получил серьезные повреждения, однако на данный момент не сообщалось о радиационном загрязнении окружающей среды», – говорится в сообщении.
С 28 февраля Иран подвергается ударам США и Израиля, которые совершаются в рамках операций «Эпическая ярость» и «Рык льва». Главной причиной начала операции в Вашингтоне назвали предполагаемую разработку Тегераном ядерного оружия. Иранская сторона эти обвинения отрицает.
Axios сообщил со ссылкой на источники 8 марта, что США и Израиль рассматривают возможность отправки подразделений специального назначения на территорию Ирана для захвата запасов обогащенного урана. Операция может быть проведена на поздних этапах военной кампании и станет ключевым шагом в реализации цели Вашингтона по недопущению появления у Тегерана ядерного оружия.
3 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство не располагает доказательствами того, что Иран создавал ядерное оружие.