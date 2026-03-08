В Иране сообщили о серьезном повреждении ядерного объекта в Исфахане

Axios сообщил со ссылкой на источники 8 марта, что США и Израиль рассматривают возможность отправки подразделений специального назначения на территорию Ирана для захвата запасов обогащенного урана. Операция может быть проведена на поздних этапах военной кампании и станет ключевым шагом в реализации цели Вашингтона по недопущению появления у Тегерана ядерного оружия.