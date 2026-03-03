Гросси: МАГАТЭ не обнаружило у Ирана ядерного оружия

«В своих докладах о ядерной программе Ирана я всегда предельно ясно и последовательно заявлял: хотя нет никаких доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, его большие запасы обогащенного урана, близкого к оружейному уровню, и отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезную озабоченность», – написал он.