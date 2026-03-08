Axios: США и Израиль планировали операцию по захвату ядерных материалов Ирана

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждаются два сценария: полный вывоз обогащенного урана за пределы Ирана или его разбавление на месте силами привлеченных экспертов-ядерщиков, возможно, из МАГАТЭ. При этом сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One, не исключил проведения наземной операции, но подчеркнул, что она возможна лишь «при очень веских основаниях» и в данный момент не рассматривается. В Белом доме официально заявляют, что президент «оставляет открытыми все варианты».