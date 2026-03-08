Axios: США и Израиль планировали операцию по захвату ядерных материалов Ирана
США и Израиль рассматривают возможность отправки подразделений специального назначения на территорию Ирана для захвата запасов обогащенного урана, пишет Axios. По данным источников, знакомых с ходом обсуждений, операция может быть проведена на поздних этапах военной кампании и станет ключевым шагом в реализации цели Вашингтона по недопущению появления у Тегерана ядерного оружия.
Пока неясно, будет ли эта операция американской, израильской или совместной. Скорее всего, она состоится только после того, как обе страны будут уверены, что вооруженные силы Ирана больше не смогут представлять серьезной угрозы для задействованных подразделений.
Как сообщает издание, главной целью станут 450 кг урана, обогащенного до 60%, – этот объем является критическим, поскольку его можно доработать до оружейного уровня (90%) всего за несколько недель. По оценкам экспертов, этого количества достаточно для создания 11 ядерных боезарядов. В настоящее время основная часть запасов, по данным разведки, находится в подземных тоннелях ядерного объекта в Исфахане, остальные – на объектах в Фордо и Натанце.
В администрации президента США Дональда Трампа обсуждаются два сценария: полный вывоз обогащенного урана за пределы Ирана или его разбавление на месте силами привлеченных экспертов-ядерщиков, возможно, из МАГАТЭ. При этом сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту Air Force One, не исключил проведения наземной операции, но подчеркнул, что она возможна лишь «при очень веских основаниях» и в данный момент не рассматривается. В Белом доме официально заявляют, что президент «оставляет открытыми все варианты».
«Если мы когда-нибудь пойдем на это, [иранцы] будут настолько уничтожены, что не смогут сопротивляться на земле», – сказал Трамп.
Одновременно с ядерным досье обсуждается и захват стратегического нефтяного терминала на острове Харк, через который проходит до 90% иранского экспорта сырой нефти. Однако источники уточняют, что речь не идет о масштабном вторжении по образцу иракской кампании: планируются исключительно точечные рейды небольших групп спецназа для выполнения конкретных задач.
28 февраля на Ближнем Востоке началась военная операция США и Израиля против Ирана. Трамп заявлял, что цель кампании – не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
3 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у агентства нет доказательств того, что Иран создавал ядерное оружие.