Иран призвал МАГАТЭ заявить о недопустимости атак на ядерные объекты
Иран призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявить о недопустимости нападения на иранские ядерные объекты, сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью «РИА Новости».
Он напомнил, что МАГАТЭ уже неоднократно заявляло в своих резолюциях, что нападения на мирные ядерные объекты недопустимы. Любое вооруженное нападение или угроза нападения на такие объекты нарушает принципы Устава ООН, международного права и Устава агентства.
3 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что агентство не располагает доказательствами того, что Иран создавал ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что до тех пор пока Тегеран не окажет содействие МАГАТЭ и не предоставит полный доступ инспекторам, агентство не сможет подтвердить, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирный характер.
С 28 февраля Иран подвергается ударам США и Израиля, которые совершаются в рамках операций «Эпическая ярость» и «Рык льва». Главной причиной начала операции в Вашингтоне назвали предполагаемую разработку Тегераном ядерного оружия. Иранская сторона эти обвинения отрицает.
8 марта стало известно, что ядерный объект в иранском городе Исфахан получил серьезные повреждения после американо-израильских ударов.