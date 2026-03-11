Иран призвал МАГАТЭ заявить о недопустимости атак на ядерные объекты

3 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что агентство не располагает доказательствами того, что Иран создавал ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что до тех пор пока Тегеран не окажет содействие МАГАТЭ и не предоставит полный доступ инспекторам, агентство не сможет подтвердить, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирный характер.