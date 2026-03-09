Газета
США пока не рассматривают ввод войск в Иран для охраны ядерных объектов

Ведомости

Вашингтон пока не планирует отправлять американских военных в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post.

«Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли», – сказал он.

Издание также отмечает, что американский лидер не стал вдаваться в детали своих планов по взаимодействию с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 4 марта говорила, что США на данный момент не планируют наземную операцию в Иране, но полностью такой сценарий не исключают.

