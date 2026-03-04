Белый дом не исключил возможность наземной операции в Иране

«На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего [Дональда Трампа], и он мудро поступает, не делая того же сам», – сказала Левитт (цитата по «РИА Новости»).