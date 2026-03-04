Газета
Политика

Белый дом не исключил возможность наземной операции в Иране

Ведомости

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США на данный момент не планируют наземную операцию в Иране, однако полностью такой сценарий не исключают.

«На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего [Дональда Трампа], и он мудро поступает, не делая того же сам», – сказала Левитт (цитата по «РИА Новости»).

4 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что вооруженные силы США планируют начать наносить удары вглубь территории Ирана, чтобы расширить пространство для маневра американских войск.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

