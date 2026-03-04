Иран заявил об убийстве 100 морпехов США при атаке на Дубай

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что при контрударах Ирана погибли свыше 500 американских военнослужащих. «[Президент США Дональд] Трамп втянул американский народ в несправедливую войну с Ираном. Пусть он сегодня задаст себе вопрос: после гибели более 500 американских солдат всего за несколько дней остается ли лозунг «Америка прежде всего» или он сменился на «Израиль прежде всего»?» – написал он в X.