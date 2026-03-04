Газета
Политика

Иран заявил об убийстве 100 морпехов США при атаке на Дубай

С начала конфликта погибли свыше 500 американских военных, утверждает Лариджани
Ведомости

Более 100 американских морпехов погибли при иранском ударе по Дубаю. Об этом заявили в центральном штабе военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия», передает «РИА Новости».

На военной базе США в Дубае находились около 160 морпехов, заявили в командовании.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что при контрударах Ирана погибли свыше 500 американских военнослужащих. «[Президент США Дональд] Трамп втянул американский народ в несправедливую войну с Ираном. Пусть он сегодня задаст себе вопрос: после гибели более 500 американских солдат всего за несколько дней остается ли лозунг «Америка прежде всего» или он сменился на «Израиль прежде всего»?» – написал он в X.

3 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате атаки по месту дислокации военных США в Дубае погибли более 40 военнослужащих США, еще свыше 70 человек были ранены.

Вашингтон подтвердил в тот же день гибель шести военнослужащих. Центральное командование США сообщало, что они стали жертвами первых ответных ударов Исламской Республики.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и тем странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. По последним данным иранской стороны, при ударах в Иране погибли 1045 человек.

