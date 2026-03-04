Иран заявил об убийстве 100 морпехов США при атаке на Дубай

Иран заявил об убийстве 100 морпехов США при атаке на ДубайС начала конфликта погибли свыше 500 американских военных, утверждает Лариджани
Более 100 американских морпехов погибли при иранском ударе по Дубаю. Об этом заявили в центральном штабе военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия», передает «РИА Новости».
На военной базе США в Дубае находились около 160 морпехов, заявили в командовании.
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что при контрударах Ирана погибли свыше 500 американских военнослужащих. «[Президент США Дональд] Трамп втянул американский народ в несправедливую войну с Ираном. Пусть он сегодня задаст себе вопрос: после гибели более 500 американских солдат всего за несколько дней остается ли лозунг «Америка прежде всего» или он сменился на «Израиль прежде всего»?» – написал он в X.
3 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате атаки по месту дислокации военных США в Дубае погибли более 40 военнослужащих США, еще свыше 70 человек были ранены.
Вашингтон подтвердил в тот же день гибель шести военнослужащих. Центральное командование США сообщало, что они стали жертвами первых ответных ударов Исламской Республики.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и тем странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. По последним данным иранской стороны, при ударах в Иране погибли 1045 человек.