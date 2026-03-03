Газета
Главная / Политика /

КСИР заявил о гибели более 40 военных США при атаке на Дубай

Ведомости

В результате атаки на место дислокации военных США в Дубае погибли более 40 военнослужащих США, еще свыше 70 человек были ранены. Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным КСИР, во время удара на месте атаки находились более 160 морских пехотинцев США.

Центральное командование США в соцсети X сообщало о шести погибших в ходе операции против Ирана американских военных. Они стали жертвами первых ответных ударов Исламской Республики. Прежде они считались без вести пропавшими.

КСИР при этом заявлял, что в результате атак погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих.

