КСИР заявил об убийстве и ранении 560 американских военных

Согласно заявлению, утром были нанесены седьмая и восьмая волны ударов с использованием ракет и беспилотников. Полностью выведена из строя военно-морская база США Али аль-Салем в Кувейте, уничтожены три объекта на базе Мухаммед аль-Ахмед. В Бахрейне четыре дрона поразили базу ВМС США в Сальмане, нанеся серьезный ущерб командным центрам.