КСИР заявил об убийстве и ранении 560 американских военных
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о новых ударах по объектам США в регионе. Как передает агентство Fars, в результате атак погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих.
Согласно заявлению, утром были нанесены седьмая и восьмая волны ударов с использованием ракет и беспилотников. Полностью выведена из строя военно-морская база США Али аль-Салем в Кувейте, уничтожены три объекта на базе Мухаммед аль-Ахмед. В Бахрейне четыре дрона поразили базу ВМС США в Сальмане, нанеся серьезный ущерб командным центрам.
В ходе атак по морским целям в Персидском заливе и Ормузском проливе поражены три нефтяных танкера, принадлежащих, по утверждению КСИР, США и Великобритании. Ведомство заявляет, что они горят.
В КСИР также утверждают, что среди американских военных и израильских поселенцев наблюдается «психологический кризис» из-за непрерывных атак. Иранские военные обещают продолжать ракетно-дроновые удары и информировать население о новых результатах.
США такие цифры не подтверждали. В Центральном командовании вооруженных сил США заявили о гибели трех американских военных в рамках операции против Ирана. Также США заявили об уничтожении девяти иранских кораблей и убийстве нескольких десятков чиновников из высшего военно-политического руководства Ирана.