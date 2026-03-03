Число погибших военных США в ходе операции против Ирана увеличилось до шести

При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате атак погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих. В корпусе также утверждают, что среди американских военных и израильских поселенцев наблюдается «психологический кризис» из-за непрерывных атак. Иранские военные обещают продолжать ракетно-дроновые удары и информировать население о новых результатах.