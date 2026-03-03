Число погибших военных США в ходе операции против Ирана увеличилось до шести
Количество американский военных, которые погибли в ходе операции против Ирана, возросло до шести человек. Об этом сообщило Центральное командование США в соцсети X.
Отмечается, что они стали жертвами первых ответных ударов Ирана. Ранее они считались без вести пропавшими.
В центральном командовании вооруженных сил США 1 марта заявили о гибели трех американских военных в рамках операции против Ирана. Также США заявили об уничтожении девяти иранских кораблей и убийстве нескольких десятков чиновников из высшего военно-политического руководства Ирана.
При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате атак погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих. В корпусе также утверждают, что среди американских военных и израильских поселенцев наблюдается «психологический кризис» из-за непрерывных атак. Иранские военные обещают продолжать ракетно-дроновые удары и информировать население о новых результатах.