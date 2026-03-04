США расширят удары вглубь территории Ирана
Вооруженные силы США планируют начать наносить удары вглубь территории Ирана, чтобы расширить пространство для маневра американских войск. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. Его слова передает CNN.
По его словам, после установления превосходства в воздухе американские силы переходят к следующему этапу операции. Он отметил, что удары будут наноситься «прогрессивно глубже по территории Ирана».
Заявление Кейна прозвучало после того, как министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что операция против Ирана находится на ранней стадии. При этом он подчеркнул, что Вашингтон намерен ускорить военные действия.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.