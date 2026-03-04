Хегсет: США и Израиль намерены установить полный контроль над небом Ирана
В ближайшие дни США и Израиль намерены установить полный контроль над воздушным пространством Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Начиная с прошлой ночи, и это завершится через несколько дней, меньше чем через неделю, двое самых мощных ВВС в мире возьмут под контроль иранское небо», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
Axios со ссылкой на источники писало, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 23 февраля стал поворотным моментом, после которого началась военная операция против Ирана. По данным издания, разговор состоялся из ситуационного центра Белого дома и до этого не освещался в СМИ. Как утверждают источники, во время беседы Нетаньяху передал Трампу разведывательные данные о том, что Хаменеи и высшее руководство страны собираются провести встречу в Тегеране утром в субботу.