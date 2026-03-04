Хегсет: США и Израиль намерены установить полный контроль над небом Ирана

Axios со ссылкой на источники писало, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 23 февраля стал поворотным моментом, после которого началась военная операция против Ирана. По данным издания, разговор состоялся из ситуационного центра Белого дома и до этого не освещался в СМИ. Как утверждают источники, во время беседы Нетаньяху передал Трампу разведывательные данные о том, что Хаменеи и высшее руководство страны собираются провести встречу в Тегеране утром в субботу.