Axios: атаки на Иран начались после разговора Трампа и Нетаньяху 23 февраля
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 23 февраля стал поворотным моментом, после которого началась военная операция против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, присутствовавшие при беседе.
По данным издания, разговор состоялся из ситуационного центра Белого дома и до этого не освещался в СМИ. Как утверждают источники, во время беседы Нетаньяху передал Трампу разведывательные данные о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и высшее руководство страны собираются провести встречу в Тегеране утром в субботу.
Премьер Израиля сообщил американскому президенту разведывательные данные о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и все его высшее руководство соберутся в одном месте в Тегеране утром 28 февраля.
По информации Axios, Трамп и до этого собирался нанести удар по Ирану, однако даты атаки назначено не было. За два месяца до начала боевых действий Трамп и Нетаньяху дважды встречались лично и около пятнадцати раз разговаривали по телефону. Этот разговор стал частью нескольких месяцев тесной координации между странами.
26 февраля зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф позвонили из Женевы после многочасовых переговоров с иранскими представителями и сообщили, что диалог не дал результатов. В тот же день ЦРУ подтвердило информацию, переданную Нетаньяху, о запланированном утреннем совещании иранского руководства, поясняет Axios. По данным источников издания, окончательное решение о нанесении удара Трамп принял днем 27 февраля.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.