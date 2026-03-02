Axios: атаки на Иран начались после разговора Трампа и Нетаньяху 23 февраля

По информации Axios, Трамп и до этого собирался нанести удар по Ирану, однако даты атаки назначено не было. За два месяца до начала боевых действий Трамп и Нетаньяху дважды встречались лично и около пятнадцати раз разговаривали по телефону. Этот разговор стал частью нескольких месяцев тесной координации между странами.