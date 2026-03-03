Лихачев рассказал о приостановке работ на АЭС «Бушер» в Иране

По его словам, госкорпорация каждый час продолжает поддерживать связь со станцией «Бушер». Ситуацию в коллективе он обозначил как спокойную и управляемую. При этом Лихачев отметил, что у России пока нет связи с руководством атомной отрасли Ирана, она потеряна.