Лихачев рассказал о приостановке работ на АЭС «Бушер» в Иране
Работа на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране остановлена. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает «РИА Новости».
По его словам, госкорпорация каждый час продолжает поддерживать связь со станцией «Бушер». Ситуацию в коллективе он обозначил как спокойную и управляемую. При этом Лихачев отметил, что у России пока нет связи с руководством атомной отрасли Ирана, она потеряна.
«Нет ни телефонной связи, ни электронной связи», – пояснил он. Непонятно также, что сейчас происходит с ядерными объектами республики.
28 февраля Лихачев говорил, что российские атомщики со своими семьями частично были вывезены с АЭС «Бушер». Он отмечал, что руководство «Росатома» в постоянном режиме контролирует обстановку. По его словам, сотрудники корпорации находились либо на площадке сооружения АЭС «Бушер», либо в поселке проживания, где принимаются все необходимые меры безопасности.