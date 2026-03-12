«Росатом» не планирует оставлять иранскую АЭС «Бушер»
«Росатом» не рассматривает уход с площадки строительства новых энергоблоков на иранской атомной электростанции «Бушер». Проект остается в числе приоритетов атомной госкорпорации, заявил генеральный директор Алексей Лихачев.
«Сама стройка – второй и третий блоки – не уходят из приоритетов корпорации. Уходить оттуда точно не время», – сказал Лихачев (цитата по «Страна Росатом»). Лихачев также сообщил, что в ночь на 12 марта в Москву прилетели еще 150 человек. В Бушере остаются более 450 человек, которые «пока находятся в относительной безопасности».
Ранее, 9 марта, глава «Росатома» говорил, что президент России Владимир Путин лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности сотрудников Росатома на АЭС «Бушер».
АЭС «Бушер» – первая атомная электростанция в Иране и на Ближнем Востоке. Ее мощность составляет 1000 МВт, она расположена в 18 км от города Бушер, у Персидского залива. 24 августа 1992 г. между РФ и правительством Ирана было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2014 г. Россия и Иран подписали соглашение о постройке двух новых энергоблоков на условиях «под ключ». Блоки должны были быть построены к 2026 г. и 2027 г.