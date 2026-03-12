«Росатом» не планирует оставлять иранскую АЭС «Бушер»

АЭС «Бушер» – первая атомная электростанция в Иране и на Ближнем Востоке. Ее мощность составляет 1000 МВт, она расположена в 18 км от города Бушер, у Персидского залива. 24 августа 1992 г. между РФ и правительством Ирана было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2014 г. Россия и Иран подписали соглашение о постройке двух новых энергоблоков на условиях «под ключ». Блоки должны были быть построены к 2026 г. и 2027 г.