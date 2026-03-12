Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Росатом» не планирует оставлять иранскую АЭС «Бушер»

Ведомости

«Росатом» не рассматривает уход с площадки строительства новых энергоблоков на иранской атомной электростанции «Бушер». Проект остается в числе приоритетов атомной госкорпорации, заявил генеральный директор Алексей Лихачев.

«Сама стройка – второй и третий блоки – не уходят из приоритетов корпорации. Уходить оттуда точно не время», – сказал Лихачев (цитата по «Страна Росатом»). Лихачев также сообщил, что в ночь на 12 марта в Москву прилетели еще 150 человек. В Бушере остаются более 450 человек, которые «пока находятся в относительной безопасности».

Ранее, 9 марта, глава «Росатома» говорил, что президент России Владимир Путин лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности сотрудников Росатома на АЭС «Бушер».

3 марта Лихачев сообщил о приостановке работ на АЭС и потере связи с иранским атомным руководством. 28 февраля гендиректор госкорпорации говорил о частичном вывозе российских атомщиков и их семей с объекта.

АЭС «Бушер» – первая атомная электростанция в Иране и на Ближнем Востоке. Ее мощность составляет 1000 МВт, она расположена в 18 км от города Бушер, у Персидского залива. 24 августа 1992 г. между РФ и правительством Ирана было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2014 г. Россия и Иран подписали соглашение о постройке двух новых энергоблоков на условиях «под ключ». Блоки должны были быть построены к 2026 г. и 2027 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её