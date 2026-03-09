Лихачев заявил о личном участии Путина в вопросах безопасности россиян в «Бушере»
Президент России Владимир Путин лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности сотрудников Росатома на АЭС «Бушер» в Иране. Об этом гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил изданию «Страна Росатом».
По словам Лихачева, приоритетным в сложившихся обстоятельствах является обеспечение безопасности российского персонала, который задействован при строительстве блоков №2 и №3 Бушерской АЭС. Речь идет о более чем 600 сотрудниках. Часть из них занимаются обслуживанием и поддержанием в рабочем состоянии оборудования и завершением работ, которые не могут быть остановлены в моменте.
Окончена подготовка к эвакуации членов семей и части персонала в Россию. Их перевезут в безопасное место в ближайшее время.
Лихачев назвал сложной обстановку в районе расположения Бушерской АЭС, но обратил внимание на отсутствие ударов по станции, стройплощадке и поселкам проживания персонала.
«Я в регулярном режиме информирую руководство страны о ситуации как на площадке, так и в коллективе», – сказал Лихачев.
Для связи с Ираном «Росатом» запустил специальную горячую линию. По словам главы госкорпорации, люди могут получать информацию о своих родственниках в постоянном режиме.
3 марта Лихачев сообщал о приостановке работы на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране. Он также говорил, что Россия потеряла связь с руководством атомной отрасли Ирана.
28 февраля гендиректор «Росатома» заявлял, что российские атомщики со своими семьями частично были вывезены с АЭС «Бушер».