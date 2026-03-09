Лихачев заявил о личном участии Путина в вопросах безопасности россиян в «Бушере»

По словам Лихачева, приоритетным в сложившихся обстоятельствах является обеспечение безопасности российского персонала, который задействован при строительстве блоков №2 и №3 Бушерской АЭС. Речь идет о более чем 600 сотрудниках. Часть из них занимаются обслуживанием и поддержанием в рабочем состоянии оборудования и завершением работ, которые не могут быть остановлены в моменте.