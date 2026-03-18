Лихачев: никто из сотрудников «Росатома» не пострадал при ударе по АЭС «Бушер»
В результате удара по территории АЭС «Бушер» в Иране никто из сотрудников «Росатома» не пострадал. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает ТАСС.
По словам руководителя «Росатома», атака произошла в 18:11 по мск. Удар был нанесен «по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока». Лихачев отметил, что радиационная обстановка на месте происшествия находится в норме.
Гендиректор также подчеркнул, что эта атака стала первым ударом по территории АЭС с начала конфликта.
15 марта глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в условиях военной эскалации вокруг Ирана главную обеспокоенность вызывает безопасность атомной электростанции «Бушер». Он подчеркнул, что действующие ядерные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах.