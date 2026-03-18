Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Лихачев: никто из сотрудников «Росатома» не пострадал при ударе по АЭС «Бушер»

Ведомости

В результате удара по территории АЭС «Бушер» в Иране никто из сотрудников «Росатома» не пострадал. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает ТАСС.

По словам руководителя «Росатома», атака произошла в 18:11 по мск. Удар был нанесен «по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока». Лихачев отметил, что радиационная обстановка на месте происшествия находится в норме.

Гендиректор также подчеркнул, что эта атака стала первым ударом по территории АЭС с начала конфликта.

15 марта глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в условиях военной эскалации вокруг Ирана главную обеспокоенность вызывает безопасность атомной электростанции «Бушер». Он подчеркнул, что действующие ядерные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах.

12 марта Лихачев отмечал, что «Росатом» не рассматривает уход с площадки строительства новых энергоблоков на иранской атомной электростанции «Бушер». Проект остается в числе приоритетов атомной госкорпорации, сказал он.

