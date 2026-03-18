Лихачев: никто из сотрудников «Росатома» не пострадал при ударе по АЭС «Бушер»

По словам руководителя «Росатома», атака произошла в 18:11 по мск. Удар был нанесен «по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока». Лихачев отметил, что радиационная обстановка на месте происшествия находится в норме.