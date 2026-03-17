Политика

МАГАТЭ: удар по АЭС «Бушер» в Иране разрушил сооружение около реактора

Сотрудники «Росатома» при атаке не пострадали
Ведомости

В результате удара по территории атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране 17 марта было разрушено сооружение, которое находилось в 350 м от реактора. Об этом сообщило в соцсети X Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Хотя реактору не был нанесен ущерб и персонал не пострадал, любое нападение на атомные электростанции или вблизи них нарушает семь важнейших принципов обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта и никогда не должно происходить», – цитирует организация гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Об атаке на АЭС «Бушер» сообщил 17 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отмечал, что это произошло в 18:11 мск. При этом, по словам гендиректора госкорпорации, среди сотрудников «Росатома» пострадавших нет. Удар был нанесен «по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока».

18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает ракетный удар вблизи АЭС. Она призвала МАГАТЭ дать недвусмысленную оценку атаки.

Новости СМИ2
