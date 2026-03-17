МАГАТЭ: удар по АЭС «Бушер» в Иране разрушил сооружение около реактора

Об атаке на АЭС «Бушер» сообщил 17 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он отмечал, что это произошло в 18:11 мск. При этом, по словам гендиректора госкорпорации, среди сотрудников «Росатома» пострадавших нет. Удар был нанесен «по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока».