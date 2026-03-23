Песков назвал большой угрозой потенциальные удары США по АЭС в Бушере

17 марта Лихачев сообщал, что по «Бушеру» был нанесен удар. По его данным, удар был нанесен по территории рядом со зданием метрологической службы на промплощадке АЭС, в непосредственной близости от энергоблока. При этом среди сотрудников «Росатома» пострадавших нет. МАГАТЭ в тот же день в соцсети X написало, что в результате удара было разрушено сооружение около реактора, и напомнило, что любые атаки на атомные станции нарушают ключевые принципы ядерной безопасности.