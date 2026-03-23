Песков назвал большой угрозой потенциальные удары США по АЭС в Бушере
Возможные последующие удары США по атомной электростанции «Бушер» в Иране будут представлять очень большую угрозу для безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«По сути, Бушер – это ядерный объект, который находится под контролем ООН, под контролем МАГАТЭ. Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ. Руководитель «Росатома» [Алексей] Лихачев уже неоднократно делал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены», – добавил он.
Песков добавил, что соответствующие сигналы передаются американской стороне. По его словам, Москва считает нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасными и чреватыми непоправимыми последствиями.
17 марта Лихачев сообщал, что по «Бушеру» был нанесен удар. По его данным, удар был нанесен по территории рядом со зданием метрологической службы на промплощадке АЭС, в непосредственной близости от энергоблока. При этом среди сотрудников «Росатома» пострадавших нет. МАГАТЭ в тот же день в соцсети X написало, что в результате удара было разрушено сооружение около реактора, и напомнило, что любые атаки на атомные станции нарушают ключевые принципы ядерной безопасности.
Позже постпред страны при международных организациях в Вене Реза Наджафи говорил, что удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране был нанесен в 200 м от действующего энергоблока.