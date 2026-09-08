Зеленский заявил, что Украина готова к поиску компромиссов с Россией
Украина готова к поиску компромисса с Россией в вопросах ударов по энергетике и объектам по экспорту зерна, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова украинское издание «Страна».
«Мы сегодня в такой ситуации и в такой позиции, когда и России, и Украине нужно идти на какие-то шаги», – сказал он.
3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что шансы на мирное урегулирование есть, однако данный процесс усложняют удары по торговым судам и угрозы атак на гражданские воздушные суда со стороны Украины.
8 сентября ВС РФ продолжили наносить массированные удары по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортно-логистическим и распределительным центрам военных грузов, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах украинской армии.
Вместе с тем в августе из-за ответных атак ВС РФ по портам Одессы экспорт пшеницы с Украины с 1 июля уменьшился на 18%, ячменя – на 28%, а муки – на 54%. Украина при посредничестве Турции предложила установить мораторий на удары по гражданским судам в Черном море. Однако, как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, попытки возродить зерновую инициативу таким методом нереальны, а контролировать соблюдение договоренностей может быть проблематично.
8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге перед саммитом БРИКС выразил уверенность в скорой победе России. Он отметил, что власти уверены в военном потенциале и в военных действиях страны.