Зеленский заявил, что Украина готова к поиску компромиссов с Россией

Вместе с тем в августе из-за ответных атак ВС РФ по портам Одессы экспорт пшеницы с Украины с 1 июля уменьшился на 18%, ячменя – на 28%, а муки – на 54%. Украина при посредничестве Турции предложила установить мораторий на удары по гражданским судам в Черном море. Однако, как заметил глава МИД РФ Сергей Лавров, попытки возродить зерновую инициативу таким методом нереальны, а контролировать соблюдение договоренностей может быть проблематично.