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Главная / Политика /

ВС России ударили по ОПК и портовой инфраструктуре Украины

Ксения Наумчик
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортно-логистическим и распределительным центрам военных грузов, а также портовой инфраструктуре, используемой для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен ночью с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников большой дальности.

В результате поражены объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве и хранении дронов и крылатых ракет. Российские военные нанесли удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам грузов военного назначения в Киеве и Киевской области. По данным ведомства, они использовались для обеспечения военных поставок.

Были поражены объекты в порту Черноморск Одесской области, которые использовалась для разгрузки военных грузов, а также морское судно типа «танкер», перевозившее горюче-смазочные материалы для ВСУ.

Днем ранее российская армия нанесла удары по объектам ВСУ в 142 районах Украины. Поражены объекты транспортно-логистической инфраструктуры, используемые украинской армией. Удары также пришлись по местам хранения дронов и комплектующих к ним. Российские войска также нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. В числе целей были также места временного размещения иностранных наемников.

Вечером 6 сентября ударные беспилотники поразили в порту Черноморск Одесской области сухогруз «Мавка», на борту которого находилось военно-техническое имущество. Утром 7 сентября в порту Измаил был поражен производственно-погрузочный комплекс, использовавшийся для разгрузки военных грузов, поставленных ВСУ странами Запада. В акватории Черного моря был поражен патрульный катер, задействованный для проводки судов с грузами военного назначения.

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