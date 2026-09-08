ВС России ударили по ОПК и портовой инфраструктуре Украины

В результате поражены объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве и хранении дронов и крылатых ракет. Российские военные нанесли удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам грузов военного назначения в Киеве и Киевской области. По данным ведомства, они использовались для обеспечения военных поставок.