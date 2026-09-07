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Российские войска ударили по сухогрузу «Мавка» с военной техникой для ВСУ

Ксения Наумчик
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные ночью 6 сентября и утром 7 сентября нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, вечером 6 сентября ударные беспилотники поразили в порту Черноморск Одесской области сухогруз «Мавка», на борту которого находилось военно-техническое имущество.

Кроме того, утром 7 сентября в порту Измаил был поражен производственно-погрузочный комплекс, использовавшийся для разгрузки военных грузов, поставленных ВСУ странами Запада.

В акватории Черного моря был поражен патрульный катер. По данным Минобороны, он был задействован для проводки судов с грузами военного назначения.

6 сентября в акватории Черного моря российские ударные беспилотники также поразили сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным украинской армии западными странами.

5 сентября российские войска поразили в порту Черноморск сухогруз с военно-техническим имуществом для украинской армии от западных стран. Кроме того, ударные беспилотники большой дальности поразили промпредприятие ООО «Блэк аммо» в Борисполе Киевской области, специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины.

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