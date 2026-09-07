Российские войска ударили по сухогрузу «Мавка» с военной техникой для ВСУ

5 сентября российские войска поразили в порту Черноморск сухогруз с военно-техническим имуществом для украинской армии от западных стран. Кроме того, ударные беспилотники большой дальности поразили промпредприятие ООО «Блэк аммо» в Борисполе Киевской области, специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины.