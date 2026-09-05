ВС РФ поразили в порту Черноморск сухогруз с военным грузом для ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России поразили в порту «Черноморск» Одесской области сухогруз с военно-техническим имуществом для украинской армии от западных стран. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, ударные беспилотники большой дальности поразили промпредприятие ООО «Блэк Аммо» в Борисполе Киевской области, специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины.
В военном ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает атаковать логистические центры, предприятия военной промышленности, объекты портовой инфраструктуры Украины и задействованные в интересах ВСУ морские суда.
5 сентября Минобороны РФ сообщила, что ВС России взяли под контроль Куртовку в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт был освобожден подразделениями «Южной» группировки.