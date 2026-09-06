ВС России нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ
В акватории Черного моря российские ударные беспилотники поразили сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным вооруженным силам Украины (ВСУ) западными странами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Судно было поражено в течение дня в ходе продолжающихся ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в военном ведомстве.
5 сентября армия России поразила в порту Черноморск Одесской области сухогруз с военно-техническим имуществом для украинской армии от западных стран. Кроме того, ударные беспилотники большой дальности поразили промпредприятие ООО «Блэк аммо» в Борисполе Киевской области, специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины.
Также Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по металлургическим предприятиям в Днепропетровской области, а также по логистическим центрам в Николаеве и Одесской области.